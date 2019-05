ताइपे. ताइवान में इन दिनों पुरुष स्कर्ट पहनकर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर पहुंच रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, वे ऐसा करके लैंगिक असमानता को तोड़ने और वैवाहिक समानता (सेम सेक्स मैरिज) के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी के तहत सोशल मीडिया पर स्कर्ट पहने पुरुषों की फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं।

कुछ लोग 'पुट ऑन योर मिनी स्कर्ट' यह कहकर पुरुषों को स्कर्ट पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि, ताइवान की संसद इस बात पर बटी हुई है कि समलैंगिक शादी को मंजूरी दी जाए या नहीं। इसी मसले पर 24 मई को वोटिंग होनी है।

महिलाएं और छात्राओं का भी समर्थन : यदि उस दिन ताइवान की संसद में सेम सेक्स मैरिज बिल पास हो जाता है तो वह एशिया का पहला देश बन जाएगा, जहां पर सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी जाएगी। सेम सेक्स मैरिज बिल को समर्थन देने के लिए महिलाएं और छात्राएं भी पुरुषों का साथ दे रही हैं।

