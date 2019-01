Dainik Bhaskar Jan 16, 2019, 03:02 AM IST

नैरोबी. केन्या की राजधानी नैरोबी के वेस्टलैंड्स इलाके में स्थित पांच सितारा होटल और कार्यालय परिसर में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घायल हैं। सोमालिया के चरमपंथी समूह अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, समूह ने इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी।

पांच सितारा डुस्टीडी-2 होटल में 101 कमरे हैं। शहर के बिज़नेस सेंटर के बेहद पास स्थित इस होटल में स्पा और कई रेस्त्रां भी हैंं। बैंक और दफ्तर भी हैं। केन्या के समयानुसार दोपहर 3 बजे हमला शुरू हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारों से लैस चार लोग होटल में दाखिल हुए और गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के बाद लोग दहशत में आए गए और जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हमलावरों ने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसपर गोला-बारूद लिपटा था। हमलावरों ने विस्फोटक से भरी कार को उड़ा दिया। परिसर के गलियारे में एक ग्रेनेड भी देखा गया, जिसमें विस्फोट नहीं हुआ।

पुलिस प्रवक्ता चार्ल्स ओविनो ने बताया कि उन्होंने आतंकवाद रोधी इकाई के अधिकारियों समेत अन्य बलों को मौके पर पहुंचाकर राहत कार्य शुरू कराया। सुरक्षा बलों ने लोगों को तेजी से बाहर निकाला। एंबुलेंस, सुरक्षा बल और दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। अब तक 5 शव बरामद होने की खबर है। बम निष्क्रिय ने गाड़ियों में विस्फोटक होने के अंदेशे के मद्देनजर घेराबंदी की है। हमले में पार्किंग में खड़े वाहनों में आग भी लग गई। परिसर से काले धुएं का गुबार निकल रहा था।

सोमालिया के चरमपंथी संगठन अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके सदस्य अंदर लड़ रहे हैं। इस संगठन ने 2013 में वेस्टगेट मॉल पर हमला किया था, जिसमें 67 लोगों की मौत हुई थी। अल शबाब ने 2011 में केन्या द्वारा सोमालिया में सैनिक भेजने के खिलाफ बदला लेने का संकल्प लिया हुआ है। अल कायदा से संबद्ध समूह केन्या में सैकड़ों लोगों की जान ले चुका है।

होटल के पास की इमारत में काम करने वाली एक महिला ने एक समाचार एजेंसी से कहा, "मैंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, फिर हाथ ऊपर उठाए लोगों को भागते हुए देखा, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बैंक में घुस रहे थे।"

#UPDATE At least five people were killed when an Islamist suicide bomber and gunmen stormed an upmarket hotel complex in Nairobi, reports AFP https://t.co/kwkv4yboTc