लंदन. ब्रिटेन के लंदन ब्रिज पर शुक्रवार को हुई चाकूबाजी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने अपने शरीर पर नकली विस्फोटक जैकेट पहनी थी। उसने ब्रिज पर कई लोगों पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने उसे मौके पर ही मार गिराया गया। अधिकारियों के मुताबिक, हमलावर आतंक से जुड़े एक पुराने मामले में दोषी था। इस घटना को भी आतंकी हमला माना गया है।

सार्वजनिक स्थलों की घेराबंदी की जाएगी

लंदन के काउंटर टेररिज्म ऑफिसर नील बासु ने कहा कि इस घटना के बाद शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाएगी। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों की घेराबंदी की जाएगी, ताकि सार्वजनिक स्थल खतरे से बाहर रहें। जुलाई 2017 में ही आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकी ने लंदन ब्रिज के नजदीक लोगों को ट्रक से टक्कर मार दी थी। इसके बाद हुई चाकूबाजी की घटना में 11 की मौत हुई थी।

प्रधानमंत्री जॉनसन ने आपात सेवाओं की तारीफ की

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बॉरिस जॉनसन ने ट्वीट कर घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। उन्होंने कहा, “मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं। इमरजेंसी सेवाओं और उन नागरिकों का शुक्रिया जो एक दूसरे के बचाव के लिए बहादुरी से आगे आए। जॉनसन के एक और ट्वीट में कहा, “मैं तत्काल प्रतिक्रिया के लिए पुलिस और सभी आपातकालीन सेवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं।”

I want to thank the emergency services and members of the public for their immense bravery in responding to this suspected terrorist attack at London Bridge.



This is an appalling incident and all my thoughts are with the victims and their families.