वॉशिंगटन. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और उनकी सिंगर गर्लफ्रेंड ग्राइम्स ने अब अपने पहले बच्चे का नाम X AE A-12 से बदलकर X AE A-Xii कर दिया है। नाम के केवल न्यूमेरिक भाग में बदलाव किया गया है। इसमें 12 को हटाकर रोमन का अंक Xii कर दिया गया है।

इस महीने की शुरुआत में सेलिब्रिटी कपल ने अपने बेटे का नाम X AE A-12 रखा था, जो काफी चर्चा में रही थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके बेटे के नाम के कई मीम्स शेयर किए थे।

नाम में बदलाव की खबर तब मिली जब कनाडाई सिंगर से इंस्टाग्राम पर उनके एक फॉलोअर ने पूछा कि क्या वे अपने बच्चे का नाम बदलने का विचार कर रही हैं। इस पर सिंगर ने जवाब दिया- X AE A-Xii।

ग्राइम्स ने बेटे के नाम का मतलब भी बताया था

हालाकि, उन्होंने इस बदलाव के पीछे के कारण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने 4 मई को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। इससे पहले ग्राइम्स ने ट्विटर पर बेटे के नाम का मतलब बताया था। उन्होंने कहा था कि बेटे के नाम में दोनों के फेवरेट एयरक्राफ्ट से लेकर ग्राइम्स का फेवरेट गाना है।

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)