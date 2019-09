Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 12:40 PM IST

दुबई. संयुक्त अरब अमीरात की एमिरेट्स एयरलाइन ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए फ्लाइट ए380 के लाउंज और सीटों को हीरों से जड़ दिया है। कंपनी ने एयरक्राफ्ट के लाउंज की तस्वीर मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा की है, जो वायरल हो रही है।

We know you liked our Bling 777, so here’s the Emirates ‘Diamond’ A380 Onboard Lounge. #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/MT7XlTUYlz