दैनिक भास्कर Apr 25, 2020, 03:41 PM IST

मैड्रिड. स्पेन में कोरोनावायरस को हराकर एक 107 साल की बुजुर्ग ठीक हुईं हैं। खास बात यह है कि वे जब पांच साल की थीं तो स्पेनिश फ्लू को भी मात दी थी। स्पेन के इंग्लिश अखबार ओलिव प्रेस के मुताबिक, बुजुर्ग का नाम एना डेल वैले है। माना जा रहा है कि वह कोरोना से ठीक होने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की बुजुर्ग हैं।

