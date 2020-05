दैनिक भास्कर May 08, 2020, 10:29 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका में नेशनल प्रेयर डे के अवसर पर लोगों के स्वास्थ्य और सलामती की प्रार्थना के लिए व्हाइट हाउस में पुजारी ने शांति पाठ कराया। रोज गार्डन में हुए वैदिक शांति पाठ में कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों की कुशलता की प्रार्थना की गई।

Vedic Shanti Path recited at White House on National Day of Prayer Service. Pujari Harish Brahmbhatt from the BAPS Swaminarayan Mandir Mandir in New Jersey joined religious leaders. #VedicShantiPath #NationalDayofPrayer #nationaldayofprayer2020 pic.twitter.com/Barc3EPDoV