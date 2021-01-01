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आस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा लैवेंडर फार्म:तस्मानिया के ब्राइडस्टो लैवेंडर फार्म को भारतीय पर्यटकों का इंतजार, तमिल गाने की शूटिंग के बाद बढ़ा पर्यटकों का इंटरेस्ट

मेलबर्नएक घंटा पहलेलेखक: अमित चौधरी
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इस फार्म को लंदन के परफ्यूम व्यापारी सीके डेनी ने 1921 में बसाया था। - Dainik Bhaskar
इस फार्म को लंदन के परफ्यूम व्यापारी सीके डेनी ने 1921 में बसाया था।

ये है दुनिया का सबसे बड़ा लैवेंडर फार्म। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी राज्य तस्मानिया स्थित इस ब्राइडस्टो लैवेंडर फार्म को भारतीय पर्यटकों का इंतजार है। दरअसल, 45 हजार हेक्टेयर में फैले इस फार्म में लैवेंडर के 6.66 लाख पौधे हैं। इन फूलों की कतारों की लंबाई 200 किमी है।

यहां की फ्रेंच लैवेंडर वैरायटी का इस्तेमाल परफ्यूम व खाद्य पदार्थों में किया जाता है। फार्म मालिक रोबर्ट रेवन के मुताबिक सबसे उत्साहजनक रिस्पॉन्स भारतीय पर्यटकों से ही मिला है। तमिल फिल्म ‘बॉयज’ के गाने ‘अले-अले’ की शूटिंग इसी फार्म में हुई थी। तभी से भारतीय पर्यटकों का रुझान इसकी तरफ बढ़ गया।

कोरोना का असर

कोरोना का असर इस फार्म पर भी पड़ा है। पहले हर साल औसतन 85,000 पर्यटक आते थे। फिलहाल विदेशियों के लिए बॉर्डर बंद होने से ये संख्या आधी से कम बची है। कारोबार कम होने से कर्मचारियों की संख्या भी 75 से घटकर 25 रह गई है।

100 साल पूरे

इस फार्म को लंदन के परफ्यूम व्यापारी सीके डेनी ने 1921 में बसाया था। वे अपने साथ फ्रांस के दक्षिणी इलाके से लैवेंडर की खास किस्म के बीज लाए थे। इन्हीं बीजों से दुनिया के सबसे बड़े लैवेंडर फूलों के बगीचे की शुरुआत हुई।

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