लंदन. ब्रिटेन में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। स्कॉटलैंड के ग्लास्गो शहर में वेस्ट जॉर्ज स्ट्रीट में तीन लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि संदिग्ध आरोपी को भी पुलिस ने गोली मार दी है।

स्कॉटिश पुलिस फेडरेशन ने बताया कि एक पुलिस अफसर को भी चाकू मारा गया है। हालांकि, उसकी हालत अब सामान्य है। अब उसे कोई खतरा नहीं है। स्कॉटिश न्याय मंत्री हमजा यूसुफ ने ट्वीट किया कि सरकार को हालात की जानकारी दी जा रही है।

घटनास्थल पर मौजूद एक युवक ने बताया कि उसने चार लोगों को एंबुलेंस में ले जाते हुए देखा है। उसने कहा, "मैंने एक अफ्रीकी मूल के आदमी को जमीन पर पड़े देखा था। वह जूते नहीं पहने था। उसके शरीर में घाव था " माना जा रहा है कि वही आरोपी था और पुलिस ने उसे गोली मारी है।

पीएम जॉनसन ने दुख जताया

इस घटना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी सहानुभूति सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। जॉनसन ने सुरक्षा बलों का भी आभार जताया है।

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.



Thank you to our brave emergency services who are responding.