सुरक्षा परिषद में अब नहीं बच सकेगा मसूद अजहर, आतंकी सरगना को बैन करने के लिए अमेरिका ने बनाया नया प्लान

इंटरनेशनल डेस्क. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना और पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एकबार फिर कोशिशें शुरू हो गई हैं। मसूद को प्रतिबंधित करने के लिए इस बार अमेरिका ने मसौदा प्रस्ताव भेजा है। बुधवार को सुरक्षा परिषद में भेजे गए इस प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन भी हासिल है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने मुस्लिमों के प्रति दोहरी नीति अपनाने के कारण की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि एकतरफ चीन अपने देश में मुस्लिमों पर अत्याचार करता है, तो वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकियों को बचाता है।

कब होगी वोटिंग ये साफ नहीं है...

- अमेरिका ने मसूद पर बैन को लेकर जो ताजा प्रस्ताव यूएन में दिया है, उसमें ये साफ नहीं है कि इस प्रस्‍ताव पर वोटिंग कब होगी। लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि चीन एक बार फिर इस पर वीटो लगा सकता है।

- फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन वाले इस प्रस्ताव को अमेरिका ने 15 सदस्‍यीय काउंसिल को भेजा है। जिसमें कहा गया है कि मसूद अजहर पर बैन लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उसकी संपत्तियां जब्‍त करने और उसकी विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। इस प्रस्‍ताव में साफतौर पर कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्‍मद का सरगना आतंकी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट और अलकायदा से भी जुड़ा हुआ है।

मसूद को लेकर चीनी पाखंड पर भड़का अमेरिका

- अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बुधवार को कहा- 'दुनिया मुस्लिमों को लेकर चीन के शर्मनाक पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक ओर चीन अपने यहां लाखों मुसलमानों पर अत्याचार करता है, वहीं दूसरी ओर वो हिंसक इस्लामी आतंकवादी समूहों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों से बचाता है।' हालांकि पॉम्पियो ने यहां मसूद का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर रोड़े अटकाने को लेकर था।

- पॉम्पियो ने कहा- चीन ने शिनजियांग प्रांत में 2017 से अब तक 10 लाख से ज्यादा उइगरों, कजाखों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। हाल ही में चीन ने खुद दावा किया था कि शिनजियांग प्रांत में 2014 से अब तक करीब 13 हजार आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं।

- बता दें कि चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों की आबादी एक करोड़ से ज्यादा है। वे यहां बहुसंख्यक हैं। चीन ने इस प्रांत को स्वायत्त घोषित किया है। इसकी सीमा और सहित आठ देशों से सटी हैं। प्रांत में उइगर आबादी का अनुपात कम करने के लिए चीन की सरकार ने यहां पर हान समुदाय के लोगों को बसाना शुरू किया है। 10 लाख से ज्यादा उइगरों को हिरासत में रखा गया है।

चीन ने मसूद को चौथी बार बचाया था

- भारत के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पिछले दिनों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मसूद के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने इसमें टेक्निकल होल्ड लगाकर चौथी बार मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा लिया था। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों में से 14 ने मसूद पर कार्रवाई का समर्थन किया था।

- एक बार फिर तीनों देश प्रस्ताव के ड्राफ्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रस्ताव यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों को दिया गया है और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रस्ताव पर एकराय बनती है तो मसूद पर ट्रैवल बैन, संपत्ति सीज होने जैसी कई कार्रवाई हो सकती हैं।

