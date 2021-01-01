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  • Trump Diverted The Attention Of Investigative Agencies From His Pro violent Factions; Focused On Other Groups

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ट्रम्प को लेकर नया खुलासा:पूर्व राष्ट्रपति ने अपने समर्थक हिंसक गुटों से जांच एजेंसियों का ध्यान मोड़ा; दूसरे गुटों पर फोकस कराया

40 मिनट पहले
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अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल बिल्डिंग) में 6 जुलाई को उपद्रव करते ट्रम्प समर्थक। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
अमेरिकी संसद भवन (कैपिटल बिल्डिंग) में 6 जुलाई को उपद्रव करते ट्रम्प समर्थक। (फाइल फोटो)
  • अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने चुनाव जीतने के लिए रंगभेद विरोधियों, वाम गुटों को निशाना बनाया
  • न्याय और आंतरिक सुरक्षा विभाग ने एफबीआई और अन्य जांचकर्ताओं को दक्षिणपंथी गुटों की जांच-पड़ताल करने से रोका

अमेरिका में पिछले साल जब रंगभेद विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीतने के लिए किसी फॉर्मूले की तलाश कर रहे थे। उस समय जांच एजेंसियों की नजर धुर दक्षिणपंथी गुटों पर थी। लेकिन, ट्रम्प ने बार-बार जोर दिया कि देश को उग्र वामपंथी संगठनों से खतरा है। अटॉर्नी जनरल और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने फौरन अपनी प्राथमिकताएं बदल दीं।

उधर, ट्रम्प ने खुलकर असंतोष और गुस्से को हवा देना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा संसद भवन-कैपिटल बिल्डिंग पर दक्षिणपंथी उग्रवादियों के हमले में हुआ। वर्तमान और पूर्व अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ट्रम्प के निर्देशों की वजह से कानूनी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने एंटीफा संगठन और अन्य वाम गुटों के खिलाफ छानबीन तेज कर दी थी।

न्याय विभाग ने चिंता जताई थी
अश्वेतों पर अन्याय के विरोध में प्रदर्शन तेज होने के बीच न्याय विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के जांचकर्ताओं और एफबीआई एजेंटों को गोरों की श्रेष्ठता के हिमायती हिंसक गुटों से फोकस हटाकर एंटिफा आंदोलन की ओर कर दिया था। न्याय विभाग के एक प्रॉसीक्यूटर ने एंटीफा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर चिंता जताई थी।

साजिश का पर्दाफाश करने का दबाव था
विभाग के इंस्पेक्टर जनरल माइकेल होरोविट्ज ने अपने साथियों को बताया कि इसमें राजनीति की भूमिका हो सकती है। घरेलू आतंकवाद से निपटने के अभियान से जुड़े न्याय विभाग के दो अधिकारियों ने बताया कि प्रॉसीक्यूटरों और एजेंटों पर वामपंथी उग्रपंथियों की आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करने का दबाव था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वैसे, एफबीआई में राष्ट्रपति से जुड़े श्वेत श्रेष्ठतावादियों और दक्षिणपंथी समूहों के खतरे, घरेलू आतंकवाद पर चिंता बढ़ रही थी।

एंटिफा आतंकवादी संगठन नहीं
ट्रम्प के कहने पर अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने एंटीफा और वाम संगठनों से बड़े खतरे को फौरन मान लिया। 2019 में पद संभालने के बाद बर ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर साप्ताहिक बैठकों ने एफबीआई से पूछना शुरू किया कि वह एंटिफा से निपटने के लिए क्या कर रही है। इन बैठकों में शामिल होने वाले दो अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी मानते थे कि बर बढ़ा-चढ़ाकर खतरा बता रहे हैं। उन्होंने, बर से यह भी कहा कि एंटीफा आतंकी संगठन नहीं है।

ट्रम्प एंटीफा के खिलाफ लगातार दबाव डाल रहे थे
जांचकर्ताओं पर एंटीफा के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रचने के सबूत जुटाने का दबाव था। जब एफबीआई की खुफिया जानकारी में पता लगा कि गोरों की सर्वोच्चता के समर्थक संगठनों से घरेलू आतंकवाद का खतरा है, तो प्रॉसीक्यूटरों ने कहा कि वे एंटीफा और उग्र वामपंथी अराजकतावादियों से खतरा होने पर ध्यान लगाएं। ट्रम्प एंटीफा के खिलाफ लगातार दबाव डाल रहे थे।

न्याय विभाग की पूर्व अधिकारी मेरी मेकॉर्ड कहती हैं कि हथियारबंद गुटों और धुर दक्षिणपंथियों से जुड़े खतरनाक तत्वों को राष्ट्रपति भवन-व्हाइट हाउस में एक सहयोगी मिल गया था। उनका कहना है कि इस कारण उन्हें बढ़ने, संगठित होने और मुख्य धारा के बीच अपनी राय रखने का अवसर मिल गया। इसका नतीजा 6 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा में सामने आया है।

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