वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर ईरान हमारे साथ युद्ध का दुस्साहस करता है तो यह उसका आधिकारिक अंत होगा। अमेरिका को फिर कभी धमकी न दें! अमेरिकी सैनिकों की पश्चिमी एशिया में मौजूदगी बढ़ने से दोनों देशों के बीच तनाव है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरानी शासन को स्पष्ट संदेश दिया है।

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) के मुताबिक, पश्चिम एशिया में तैनात जंगी बेड़े में पैट्रियट मिसाइलें, बी-52 बमवर्षक और एफ-15 लड़ाकू विमान शामिल हैं।

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!