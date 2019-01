अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "शटडाउन अभी जारी है। पेलोसी ने मुझसे इसी दौरान स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच देने के लिए कहा। मैंने रजामंदी भी जता दी। शटडाउन के चलते बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और किसी अन्य तारीख में स्पीच की बात कही।"

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....