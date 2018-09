ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दूसरी बार भाषण दिया। उन्होंने कहा- हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो राष्ट्रों और उनके समय की चुनौतियों का समाधान करने के लिए यहां आए हैं। हमारे विचार उसी प्रश्न पर आते हैं जो उनके भाषणों, संकल्पों और हर शब्द-आशा के माध्यम से चलते हैं।

#WATCH: There is India, a free society of over a billion people, lifting people out of poverty into the middle class, says US President Donald Trump at the UN pic.twitter.com/TXFQKqsbNM