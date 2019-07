Dainik Bhaskar Jul 15, 2019, 12:10 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को चार डेमोक्रेट महिला सांसदों पर नस्लीय टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वे जिस देश से आती हैं, उन्हें वहीं लौट जाना चाहिए। ट्रम्प के इस बयान को अमेरिका में रह रहे कई प्रजातियों के लोगों और प्रवासियों को खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रम्प ने रविवार को अपने ट्वीट में इन महिला सांसदों को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट कांग्रेसवुमन्स करार दिया। इन महिला सांसदों में न्यूयॉर्क की अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्तेज, मिनेसोटा की इल्हान उमर, मिशिगन की रशीदा तलैब और मैसाच्युसेट्स की अयाना प्रेसले शामिल हैं। ये चारों महिलाएं पहली बार कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की सदस्य बनी हैं।

So sad to see the Democrats sticking up for people who speak so badly of our Country and who, in addition, hate Israel with a true and unbridled passion. Whenever confronted, they call their adversaries, including Nancy Pelosi, “RACIST.” Their disgusting language.....