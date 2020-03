Dainik Bhaskar Mar 06, 2020, 05:04 PM IST

नई दिल्ली, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल तुलसी गबार्ड ने नेताओं द्वारा ‘हिंदूफोबिया’ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इससे जुड़ा एक पोस्ट भी शेयर किया, जहां एक उबर ड्राइवर एक यात्री को इसलिए उतार देता है क्योंकि वह हिंदू था। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, ‘‘दुर्भाग्य से हिंदूफोबिया बहुत वास्तविक है। मैनें इसका अपने सभी कैंपेन में अनुभव किया है। यह केवल एक उदाहरण है कि इस देश में हिंदू रोज क्या सहते हैं। दुखद यह है कि हमारे नेता और मीडिया न केवल इसको होने देते हैं बल्कि इसे उकसाते भी हैं।’’

Unfortunately, Hinduphobia is very real. I've experienced it directly in each of my campaigns for Congress & in this presidential race. Here's just one example of what Hindus face every day in our country. Sadly, our political leaders & media not only tolerate it, but foment it. https://t.co/60MDtszQHf