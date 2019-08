Dainik Bhaskar Aug 31, 2019, 04:11 AM IST

वॉशिंगटन. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के संस्थापक और मौजूदा सीईओ जैक डोर्सी का ट्विटर अकाउंट शनिवार को हैक हो गया। उनके अकाउंट से हैकर्स ने कई आपत्तिजनक और नस्लभेदी ट्वीट्स किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई ट्वीट्स आधे घंटे से ज्यादा समय तक उनकी प्रोफाइल पर ही दिखते रहे। बाद में ट्विटर की टेक टीम ने उनके अकाउंट को रिकवर कर लिया। डोर्सी के करीब 42 लाख फॉलोअर्स हैं।

चकल स्क्वाड ग्रुप ने ली हैकिंग की जिम्मेदारी

ट्विटर का कहना है कि वो इस घटना की जांच कर रहा है। कंपनी ने उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया, जिन्हें डोर्सी के हैक अकाउंट से रीट्वीट किया गया था। इसके अलावा कुछ अन्य अकाउंट्स को भी शक के आधार पर बंद कर दिया गया। चकल स्क्वाड नाम के एक ग्रुप ने हैकिंग की जिम्मेदारी ली है। जैक का अकाउंट होने के बाद उससे हिटलर के समर्थन और नाजी जर्मनी पर ट्वीट किए गए। इसके अलावा खुद जैक पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए मैसेज भी पोस्ट किए गए। एक और ट्वीट में हैकर्स ने ट्विटर के हेडक्वार्टर में बम होने की अफवाह भी उड़ाई। ट्विटर ने बाद में इन सभी मैसेजेस को डिलीट कर दिया।

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.