Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 06:50 PM IST

कराची. सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर और फेसबुक ने हाल ही में कश्मीर को लेकर झूठा प्रचार कर रहे 200 से ज्यादा पाकिस्तानी यूजर्स के अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई भारत सरकार से मिली शिकायत के बाद की गई। जिसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी इस मामले को लेकर आधिकारिक शिकायत दर्ज करा दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इसके पीछे इन साइट्स में काम करने वाले भारतीयों को जिम्मेदार बताया है। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में #StopSuspendingPakistanis ट्रेंड कर रहा है।

Pakistan authorities have taken up case with Twitter & Facebook against suspending Pakistani accounts for posting in support of Kashmir. Indian staff at their regional Headquarters is the reason. Please post in reply suspended accounts that you know.