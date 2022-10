Hindi News

एलन मस्क ने बदला बायो, Chief twit लिखा: हाथों में सिंक लेकर ट्विटर हेडक्वार्टर पहुंचे, कल तक पूरी हो सकती है ट्विटर खरीद डील

एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर की ट्विटर डील पूरी करने की कोर्ट की डेडलाइन के 2 दिन पहले अपने बायो को 'Chief twit' से अपडेट कर लिया है। इतना ही नहीं, वे बुधवार को ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वॉर्टर भी पहुंचे। इस दौरान वह अपने दोनों हाथों में एक सिंक को उठाए हुए थे।

एलन मस्क ने इसका वीडियो भी शेयर किया। कैप्शन में लिखा, 'Entering Twitter HQ – let that sink in!' वीडियो में मस्क सिंक को दोनों हाथों से उठाकर अंदर ले जाते देखे जा सकते हैं।

समझें क्यों लिखा- let that sink in!

अंग्रेजी भाषा में let that sink in! को एक मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब इसे ठीक से और पूरी तरह से समझ लें। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा यह जताने के लिए किया कि अब ट्विटर उनका हुआ। अब कहा जा रहा है कि ट्विटर डील शुक्रवार तक पूरी हो सकती है।

पिछले 3 दिन के 2 बड़े डेवलपमेंट

1) ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैंकर्स के साथ मीटिंग की थी। इसमें ट्विटर डील को क्लोज करने का वादा किया।

2) मॉर्गन स्टेनली और बैंक ऑफ अमेरिका सहित अन्य बैंक जो 13 बिलियन डॉलर की डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट साइन करने की प्रोसेस में हैं। ये मस्क को कैश भेजने की आखिरी प्रोसेस है। गुरुवार तक मस्क को ये कैश मिल सकता है।

एलन मस्क बुधवार को सैन फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर के हेडक्वॉर्टर पहुंचे।

यह भी समझें, कैसे ट्विटर डील शुरू हुई और कहां उलझी

एलन मस्क ने 14 अप्रैल को 43 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था। मस्क ने कहा था कि ट्विटर में निवेश शुरू करने से एक दिन पहले के रेट से 54% प्रीमियम पर 54.20 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से 100% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर रहा हूं। यह ऑफर मेरा सबसे अच्छा और आखिरी ऑफर है। अगर इसे मंजूर नहीं किया जाता है, तो मुझे एक शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति पर फिर से सोचने की जरूरत होगी।

मस्क के पास ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी है। 4 अप्रैल को इसकी जानकारी सामने आई थी। मस्क ने भले ही शुरुआती फाइलिंग में 43 अरब डॉलर का ऑफर दिया था, लेकिन ट्विटर की डील की मंजूरी के बाद ये आंकड़ा 44 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। हालांकि, बाद में मस्क ने कहा कि स्पैम अकाउंट की सही जानकारी नहीं होने के कारण वह डील को कैंसिल कर रहे हैं।

मस्क को मिली शुक्रवार तक की डेडलाइन

डील कैंसिल करने के बाद ट्विटर कोर्ट पहुंच गया। डेलावेयर कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक डील को होल्ड पर रखा और कहा कि अगर यह पूरी नहीं होती है तो फिर सुनवाई शुरू की जाएगी।

मस्क ने बैंकर्स के साथ मीटिंग की, कहा- शुक्रवार तक डील क्लोज करने का प्लान

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क शुक्रवार तक ट्विटर डील क्लोज कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने सोमवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बैंकरों के साथ डील को क्लोज करने का वादा किया। यह कदम अभी तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि मस्क डील को क्लोज करने के डेलावेयर कोर्ट के जज की डेडलाइन का पालन करना चाहते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें...

मस्क ने जुलाई में ट्विटर डील कैंसिल की थी; बोले थे- कंपनी ने फेक अकाउंट्स की जानकारियां नहीं दीं

टेस्ला के CEO और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने चार महीने पहले जुलाई में ट्विटर खरीद डील कैंसिल कर दी थी। 44 अरब डॉलर (3.37 लाख करोड़ रुपए) की इस डील को खत्म करते समय मस्क ने कहा था- कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक या नकली ट्विटर अकाउंट्स से जुड़ा डेटा मुहैया कराने में नाकाम रही है। वहीं, ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टायलो ने कहा था है कि समझौते को लागू कराने के लिए हम कोर्ट जाएंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें...