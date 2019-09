Dainik Bhaskar Sep 19, 2019, 05:34 PM IST

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर नम्रता की मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। परिवार ने इसे हत्या बताया है। कॉलेज प्रिंसिपल ने इसे मंगलवार को खुदकुशी करार दिया था। पुलिस जांच कर रही है। पूछताछ के लिए गुरुवार शाम दो लोगों को हिरासत में लिया गया। आधिकारिक तौर पर पुलिस या प्रशासन ने डॉक्टर की मौत की वजह पर कोई जानकारी नहीं दी है। नम्रता के परिवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बताई गई लेकिन उसने इसे खारिज कर दिया। युवा डॉक्टर का शव सोमवार शाम उसके हॉस्टल रूम से बरामद हुआ था। नम्रता की गर्दन पर रस्सी बंधी थी। हालांकि, अब इसे दुपट्टा बताया जा रहा है।

न्यायिक जांच होगी

सिंध प्रांत की सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ, छात्रों और आम नागरिकों का विरोध तेज हो गया है। छात्र वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अनिला अताउर रहमान को हटाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया ने जब अनिला से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी और हाथापाई की। लरकाना के चांदका मेडिकल कॉलेज में नम्रता का पोस्टमॉर्टम किया गया। कॉलेज ने कहा कि कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है। इसके बाद ही कोई जानकारी दी जा सकेगी। परिवार को पोस्टमॉर्टम की जानकारी जरूर दी गई। लेकिन, नम्रता के भाई डॉक्टर विशाल ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा- मेरी बहन का गला किसी तार से घोंटा गया है। यह साफ तौर पर कत्ल है। इसे खुदकुशी ठहराने की साजिशें बंद हों।

‘Zalimon Jawab Do-Khoon Ka Hisab Do - We Want Justice’ slogans reverberate across Sindh, Pakistan as people from minority Hindu community come out to express solidarity with family of Namrita Chandani who was murdered under mysterious conditions. Protest at Teen Talwar, Karachi. pic.twitter.com/VQArXgbZdB