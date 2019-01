Dainik Bhaskar Jan 08, 2019, 06:53 PM IST

जोहानेसबर्ग. दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में माउंटेन व्यू स्टेशन पर मंगलवार सुबह दो मेट्रोरेल के बीच टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 3 की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा जख्मी हैं।

तशवने इमरजेंसी सर्विस प्रवक्ता चार्ल्स मबासो ने कहा, घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। टेक्निकल टीम भी छोटे कैमरों के साथ ट्रेक के आसपास सर्चिंग कर रही है।

मबासो ने बताया, घायलों में 218 यात्री ऐसे हैं, जिन्हें मामूली चोट आई है, जबकि 82 की हालत गंभीर है। सभी को नजदीक के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

Train accident: Mountain View Pretoria. Scores injured. Emergency services are on the scene. pic.twitter.com/HowK9ccXKx