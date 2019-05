एसेक्स (ब्रिटेन). एसेक्स के कारोबारी मैट एवरर्ड ने ऑटो रिक्शा (टुक-टुक) को सबसे तेज रफ्तार से चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 46 साल के मैट ने 119 किमी प्रति घंटा से इसे दौड़ा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई। उन्होंने इस रिकॉर्ड के लिए पहले 110 किमी प्रति घंटे की स्पीड से टुक-टुक को चलाने का लक्ष्य तय किया गया था।

Annddd he’s done it! Congratulations to @MattEverard7 who’s set a new record for the fastest autorickshaw/Tuk-Tuk (prototype) with a speed of 119.54kph (74.306 mph). Look at him go! 💨 pic.twitter.com/XKQobellWk