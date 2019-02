गैजेट डेस्क. पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर हमले किए। वायुसेना ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भारत के इस सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की मीम्स वायरल हो रहे हैं।

"Sleep tight because PAF is awake." #PakistanZindabad pic.twitter.com/Wlriv5ZJRr



इनमें से एक मीम्स पाकिस्तान डिफेंस के नकली ट्विटर हैंडल का भी आ रहा है। इस नकली ट्विटर हैंडल से 25-26 फरवरी की रात 12:06 बजे एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था "चैन से सो जाइए क्योंकि पाक एयर फोर्स जाग रही है।" ये ट्विट एक पाक डिफेंस के नकली अकाउंट से किया गया था, लेकिन इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। इस ट्वीट को अभी तक 2,700 से ज्यादा बार री-ट्वीट और 5 हजार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है।



इस ट्वीट के ही करीब 3:30 घंटे बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से मिराज-2000 विमान से 1000 किलो के बम गिराए गए। इन हमलों में 25 ट्रेनर समेत 350 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।



इस ट्वीट पर आ रहे मजेदार रिएक्शन

Is tweet ke 5 min baad PAF wale apna twitter account band karke so gaye.

"Sleep tight because PAF is awake." pic.twitter.com/v9LkhfQA0I

Admin of @DefencedotPak after tweeting ""Sleep tight because PAF is awake." at 12.06 am 😂😂 pic.twitter.com/GYRu0G0NgW