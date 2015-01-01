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  • US Election 2020 Results Knowledge Guide; How Much Votes Donald Trump Joe Biden Got? Know Everything About

US इलेक्शन नॉलेज गाइड:बाइडेन को 56% और ट्रम्प को 43% महिलाओें के वोट मिले, 87% अश्वेतों का बाइडेन को समर्थन; ग्राफ्स में समझें

वॉशिंगटन3 मिनट पहले
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अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन 270 इलेक्टोरल वोटों के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। बाइडेन को 214 वोट मिल चुके हैं। यहां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारी दे रहे हैं।

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