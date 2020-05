दैनिक भास्कर May 30, 2020, 04:40 PM IST

वॉशिंगटन. यदि मौसम ठीक रहा तो आज अमेरिका अपने दो अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार प्राईवेट कंपनी स्पेसएक्स के क्री ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से भेजा जाएगा। इस एतिहासिक मिशन का नाम ‘क्रू डेमो-2’ रखा है। 21 जुलाई 2011 के बाद अब पहली बार अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट पर कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रॉकेट फॉल्कन-9 से ऊपर भेजा जाएगा।

स्पेसएक्स अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है। यह नासा के साथ मिलकर भविष्य के लिए कई अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रही है। इसके स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्षयात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले को आईएसएस पर भेजा जाएगा।

27 मई को 17 मिनट पहले टला था मिशन

पहले इस मिशन को 27 मई की रात को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लांच होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से 17 मिनट पहले ही मिशन रोक दिया गया था। नासा ने कोरोना को देखते हुए लोगों से अपने घरों पर रहने और लॉन्चिंग देखने के लिए न आने की अपील की थी। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी बेटी इवांका ट्रम्प अपने पति जेयर्ड और दोनों बच्चों के साथ केनेडी स्पेस सेंटर पहुंची थीं।

मौसम के 50 प्रतिशत अनुकूल रहने की संभावना

नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडेनस्टाइन ने कहा कि शनिवार को मौसम के अनुकूल रहने की 50 प्रतिशत संभावना है। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो लॉन्चिंग रविवार तक या इससे भी आगे के लिए भी टल सकती है। उन्होंने रिपोर्टरों से बताया, ‘‘हम शनिवार और रविवार को लॉन्चिंग के लिए देख रहै हैं। हालांकि, दो या तीन जून को लॉन्चिंग रखी जा सकती है। ’’

20 साल साल से मिशन पर काम चल रहा है

टेस्टिंग के दौरान स्पेसएक्स के रॉकेट में विस्फोट

स्पेसएक्स इस समय एक हैवी लिफ्ट रॉकेट स्टारशिप पर भी काम कर रहा है। इस रॉकेट के एक प्रोटोटाइप में टेक्सास में लॉन्चिंग के दौरान विस्फोट हो गया। स्पेसएक्स के बोका चिका टेस्टिंग साइट पर शुक्रवार को टेस्टिंग की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसी यह इसमें विस्फोट हो गया जो लाइव रिकॉर्ड हुआ। यह रॉकेट अंतरिक्षयात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट से बिल्कुल अलग है।

A Starship prototype just exploded in Boca Chica, Texas during static fire testing. SpaceX was granted an FAA license yesterday to conduct suborbital flights, not sure when those first test flights will happen. Video/live feed from @NASASpaceflight pic.twitter.com/dqnQv1lqBV