ट्रम्प ने हाफिज की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया था, 10 साल की तलाश के बाद आखिरकार मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 2 सालों में उसे पकड़ने के लिए बहुत भारी दबाव डाला गया।

After a ten year search, the so-called “mastermind” of the Mumbai Terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last two years to find him!