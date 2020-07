दैनिक भास्कर Jul 08, 2020, 10:36 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका ने चीन के कुछ अफसरों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह जानकारी दी। पोम्पिओ ने कहा- हमने तिब्बत के लिए विशेष अमेरिकी कानून के तहत यह प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, 'आज मैंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के अफसरों के वीजा पर प्रतिबंध का ऐलान किया। ये अफसर दूसरे देशों के लोगों को तिब्बत पहुंचने से रोकने में शामिल थे।"

Today I announced visa restrictions on PRC officials involved in restricting foreigners’ access to Tibet. We will continue to seek reciprocity in our relationship.