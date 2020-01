Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 10:25 AM IST

वॉशिंगटन/बगदाद. अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि अमेरिकी सेना अभी इराक नहीं छोड़ेगी। इराकी संसद ने एक दिन पहले ही अमेरिकी सेना को इराक छोड़ने के लिए कहा था। इसके बाद मीडिया में इराक में तैनात अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल विलियम सिली का पत्र वायरल हुआ। इसमें इराक सरकार से कहा गया था कि हम आपकी स्वायत्ता की कद्र करते हैं और जल्द सेनाओं को वापस बुलाएंगे।

चिट्ठी में आगे क्या?

ब्रिगेडियर सिली ने आगे लिखा, “इराकी संसद की मांग के मुताबिक, इराक की स्वायत्ता की कद्र करते हुए हम आने वाले दिनों में अपनी सेना की पोजिशन बदलेंगे। सैनिकों को ले जाने के लिए हम रात में हवाई यात्राएं बढ़ाएंगे, ताकि उन्हें इराक से सुरक्षित बाहर ले जाया जा सके। इससे यह नजरिया खत्म होगा कि हम ग्रीन जोन (इराक स्थित मौजूदा अमेरिकी बेस) पर सेना बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

BREAKING: The US military sends a letter to the Iraqi military announcing the “onward movement” of US troops “in due deference to the sovereignty of Iraq & as requested by the Iraqi Parliament & the Iraqi PM”. It’s a withdrawal. pic.twitter.com/tQHSsHTtez