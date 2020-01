Dainik Bhaskar Jan 30, 2020, 02:05 PM IST

हवाई (अमेरिका). हवाई के नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) के डैनियल के. इनौय टेलिस्कोप (डीकेआईएसटी) से पहली बार सूर्य की सबसे स्पष्ट तस्वीर सामने आई है। इसमें सूर्य की सतह ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर (दानेदार सरफेस) से बनी दिख रही है। इसका हर दाना आकार में फ्रांस से बड़ा नजर आ रहा है। टेलिस्कोप सूर्य के 30 किलोमीटर के क्षेत्र को दिखा रहा है। हवाई में हेलीकाला, माउ के शिखर पर इनौय सोलर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है।

टेलिस्कोप को पृथ्वी के पैमाने के खिलाफ सेट किया गया। इसका व्यास लगभग 1.4 मिलियन किमी और पृथ्वी से इसकी दूरी 149 मिलियन किमी है। तस्वीर में सूर्य की सतह की सेल जैसी संरचना नजर आ रही है। वे गर्मी, गैस या प्लाज्मा के द्रव्यमान का संवहन कर रहे हैं। इसके केंद्र से गर्मी निकलती प्रतीत हो रही है। इसके हर सेल के बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है।

डीकेआईएसटी के निदेशक थॉमस रिममेले ने कहा कि यह तस्वीर सूर्य की सतह पर संरचनाओं को दिखाता। इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें सूर्य में 10 मिनट होने वाले विस्फोट को 14 सेकंड तक दिखाया गया है। टेलिस्कोप में लगभग 200 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया है।

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. 😎



More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC