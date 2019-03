मियामी. अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के एंटी-सैटेलाइट टेस्ट का अध्ययन कर रहा है। साथ ही अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ऐलान किया था कि भारत ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है।

भारत ने बुधवार को धरती से 300 किमी दूर लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) में एक सैटेलाइट को ए-सैट मिसाइल से मार गिराया था। इस काम को महज 3 मिनट में अंजाम दिया गया था।

#WATCH Visuals from the launch of the anti satellite missile used in #MissionShakti #ASAT pic.twitter.com/IEIhtHpPgs