Dainik Bhaskar Jul 29, 2019, 08:44 AM IST

वॉशिंगटन. ईरान के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तेहरान में लोगों से सीधे बात करने की पेशकश की थी। इसके लिए ईरान ने इजाजत नहीं दी। पोम्पियो ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। यह भी कहा कि ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ के अमेरिका आ सकते हैं। हम उनके अमेरिका आने से भयभीत नहीं हैं। पिछले महीने ओमान की खाड़ी में दो तेल टैंकरों में विस्फोट और ईरान के अमेरिकी खुफिया ड्रोन को मार गिराने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव है।

पोम्पियो ने ट्वीट किया, “मैंने हाल ही में तेहरान की यात्रा करने और ईरान की जनता से सीधे बात करने की पेशकश की थी इस प्रस्ताव को ईरान ने मंजूर नहीं किया।”

We aren’t afraid of @JZarif coming to America where he enjoys the right to speak freely. Are the facts of the @khamenei_ir regime so bad he cannot let me do the same thing in Tehran? What if his people heard the truth, unfiltered, unabridged?