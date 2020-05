दैनिक भास्कर May 27, 2020, 02:27 PM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक अफ्रीकन-अमेरिकन आदमी की पुलिस की बर्बरता से मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक अश्वेत के हथकड़ी लगी हुई है और वह जमीन पर उल्टा लेटा है एक पुलिस अफसर पांच मिनट से ज्यादा समय तक उसकी गर्दन पर अपना घुटना गड़ाए रहता है। बाद में उस आदमी की मौत हो जाती है। इस मामले में अमेरिका में काफी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

मरने वाले अश्वेत का नाम जॉर्ज फ्लॉयड है। मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के बाद चार पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है।

THIS IS MURDER !!! Seeing this from Australia and it can be called nothing else but a racially motivated murder !! #GeorgeFloyd



