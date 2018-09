Danik Bhaskar | Sep 21, 2018, 04:43 PM IST

हनोई. वियतनाम के राष्ट्रपति त्रान दाई क्वांग का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह काफी समय से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

वियतनाम न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि सैन्य अस्पताल में 21 सितंबर को सुबह 10:05 बजे राष्ट्रपति त्रान का निधन हो गया। वियतनाम टेलीविजन के मुताबिक, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद काफी समय से बीमार राष्ट्रपति को नहीं बचाया जा सका।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोेदी ने राष्ट्रपति त्रान के निधन पर शोक जताया। उन्होंने दो फोटो पोस्ट कर लिखा, “हमारे पास भारत के लिए उनकी महान दोस्ती और इस वर्ष मार्च में उनकी सफल सरकारी यात्रा की यादें हैं।”

Deepest and heartfelt condolences to the Party, nation and people of Vietnam, and to the family of Member of the Politburo and President of the Socialist Republic of Vietnam H.E. Mr. Trần Dai Quang. pic.twitter.com/ox4WRSDEA8