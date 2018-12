पर्थ टेस्ट में विराट के शतक के बाद मजबूत होती जा रही थी टीम इंडिया, लेकिन एक गलती पड़ गई भारी, 32 रन के भीतर ऑल आउट हो गई टीम

इंटरनेशनल डेस्क/पर्थ: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में क्या अंपायर के गलत फैसले का शिकार हुए? ये सवाल इसलिए क्योंकि विराट के आउट होने के बाद अब सोशल मीडिया पर अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैच में 123 रनों की पारी खेलने के बाद पैट कमिंस की गेंद पर आउट हुए थे।

कैसे आउट हुए थे विराट?

भारतीय पारी के 93वें ओवर में पैट कमिंस की एक गेंद पर विराट ने दूसरी स्लिप पर खड़े पीटर हैंड्सकॉम्ब को कैच थमा बैठे, हैंड्सकॉम्ब ने दाई ओर झुकते हुए कैच लिया, रिप्ले में कैच को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो गेंद ने पहले मैदान पर टप्पा खाया हो और फिर हैंड्सकॉम्ब के हाथों में पहुंची हो। सॉफ्ट सिगनल देते हुए अंपायर धर्मसेना ने विराट को आउट दे दिया, हालांकि इसके बाद थर्ड अंपायर से मदद ली गई। अलग-अलग एंगल से कई बार वीडियो फुटेज को देखा गया, लेकिन इसके बावजूद तीसरे अंपायर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। वीडियो फुटेज देखकर कुछ भी कहना मुश्किल था, ऐसे में तीसरे अंपायर ने धर्मसेना के फैसले को मानते हुए विराट को आउट करार दिया। हालांकि थर्ड अंपायर चाहते तो विराट को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत नॉट आउट दे सकते थे।

OUT or NOT OUT? King #Kohli departs for a magnificent 123. #AUSvIND https://t.co/oAKdXyg0yK pic.twitter.com/bdo6HQT9WX