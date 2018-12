टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद आखिरी विकेट पर विवाद, देखिए केएल राहुल ने कैसे लिया था विनिंग कैच

स्पोर्ट्स डेस्क/एडिलेड: भारत ने पहले टेस्ट में को 31 रन से हरा कर जीत हासिल की। ई जमीन पर टीम इंडिया को 10 साल बाद जीत मिली। पिछली जीत की कप्तानी में 2008 में मिली थी। तब भारत ने पर्थ में 72 रन से मेजबान टीम को हराया था। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। हालांकि भारत की ये जीत अभी से ​विवादों में आ गई। दरअसल भारत की तरफ से आर अश्विन ने जोस हेजलवुड को आउट कर को आखिरी झटका दिया। लेकिन हेजलवुड का विकेट अब विवाद में आ गया है। फोक्स ने हेजलवुड के विकेट का वीडियो शेयर कर भारत की इस जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रोमांचक हो गया था मुकाबला

323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक वक्त स्कोर चार विकेट पर 84 रन था और भारत की जीत चौथे दिन ही तय लग रही थी, लेकिन इसके बाद अगले पांच विकेट के लिए 31, 41, 31, 41, 31 रन की पार्टनरशिप और सबसे अहम आखिरी विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी ने मैच को रोमांचक बना दिया। हालांकि अश्विन ने आखिरी विकेट लेकिन मैच भारत की झोली में डाल दिया। लेकिन ये जीत ई मीडिया को पच नहीं रही है, फोक्स ने हेजलवुड के आउट होने का वीडियो शेयर कर लिखा- क्या आखिरी कैच क्लीन था?

कैसे आउट हुए थे हेजलवुड?

वीडियो में देखा जा सकता है कि सेकेंड स्लिप पर खड़े केएल राहुल ने हेजलवुड का कैच लपका। लेकिन गेंद राहुल के हाथ से हल्की सी फिसलती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल ने आसानी से कैच लपक लिया है। वैसे ये वीडियो शेयर करने के बाद फैंस ने ई साइट फोक्स को जमकर लताड़ लगाई है। कई फैंस ने इस वीडियो के रिप्लाई में कहा है कि अब भी और जैसे बहाने बनाने लगी है।

