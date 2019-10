Dainik Bhaskar Oct 28, 2019, 06:41 PM IST

नई दिल्ली.दुनिया के प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में शुमार वाशिंगटन पोस्ट से हुई गलती के लिए लोग ट्विटर पर इसका मजाक उड़ा रहे हैं।आईएसआईएस सरगना अबु बकर अल-बगदादी के मरने के बाद वाशिंगटन पोस्ट ने रविवार को अपनी एक खबर में उसे सीधा-साधा धार्मिक विद्वान बताया था। इसके बाद,अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प समेत अन्य ट्विटर यूजर्स ने वाशिंगटन पोस्ट का मजाक उड़ाया। हालांकि, इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने खबर की हेडिंग बदल दी।



वाशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर की हेडिंग ‘ इस्लामिक स्टेट के शीर्ष धार्मिक विद्वान की 48 की उम्र में मौत’थी। इवांका ट्रंप ने इस हेडिंग को अवास्तविक कैप्शन के साथ पोस्ट किया। उन्होंने लिखा वाशिंगटन पोस्ट अल बगदादी को आतंकी के बदले धार्मिक विद्वान बता रहा है। बीजू जनता दल यू के सांसद सस्मित पात्रा समेत अन्य भारतीय ट्विटर यूजर्स ने भी हेडिंग को लेकर ट्वीट किया और इससे जुड़े मिम्स शेयर किए।

Unreal.

al-Baghdadi described as “Austere religious scholar” instead of “terrorist” in Washpo Obituary headline. pic.twitter.com/3fTxBMInLo