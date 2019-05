वॉशिंगटन. एक अमेरिकी वेबसाइट 'हडसन माइल स्क्वेयर व्यू' ने होबोकेन के मेयर रवि भल्ला की एक फोटोशॉप्ड फोटो पोस्ट की, जिसमें भल्ला को तानाशाह जैसा दिखाया गया है। मेयर रवि पर अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए ज्यादा टैक्स लगाने का आरोप है। इसी मामले पर वेबसाइट ने खबर की थी, जिसमें लगी फोटो पर विवाद खड़ा हो गया है।

इस फोटो में मेयर को फिल्म 'द डिक्टेटर' के हीरो की तरह दिखाया गया है। फिल्म में यह भूमिका हास्य कलाकर साचा बैरन कोहेन ने निभाई थी। सिख समुदाय सोशल मीडिया पर इसका विरोध जता रहा है। दरअसल, मेयर रवि ने 3% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया था। काउंसिल ने टैक्स की दर 1% कर दी है। फिलहाल यह मामला प्रक्रिया में है।

Ravi Bhalla is the first-ever turbaned Sikh elected as mayor in US history. He's endured immense racist abuse, from flyers calling him a terrorist to death threats against him and his family.



Now, someone is photoshopping Ravi to depict him as a despot. This is racist and wrong. pic.twitter.com/O5qPfRfXZX