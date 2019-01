Dainik Bhaskar Jan 03, 2019, 03:21 PM IST

वॉशिंगटन. माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स ने शादी की 25वीं सालगिरह पर एक वीडियो शेयर किया। मेलिंडा ने इस वीडियो के जरिए यह बताया कि बिल गेट्स ने किस तरह अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर मेहमान को शादी का केक खिलाने में किया था। बिल और मेलिंडा की शादी 1 जनवरी 1994 को हुई थी। दोनों के तीन बच्चे हैं।



आपने आश्चर्यजनक ढंग से मैथ्स लगाई थी- मेलिंडा

मेलिंडा ने फेसबुक पर वीिडयो शेयर करते हुए लिखा- 1994 में नए साल के दिन हमने आपसे (बिल गेट्स) कहा कि अब केक काटने का वक्त है। आपने सोचा कि इसका मतलब यह है कि केक इस तरह काटना है कि सभी को उसका हिस्सा मिल जाए। आपने आश्चर्यजनक ढंग से तुरंत मैथ्स लगाई, ताकि यह कैल्कुलेट किया जा सके कि केक के कितने बड़े स्लाइस काटने हैं।



एक लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

मेेलिंडा ने लिखा, "उस पर मुझे इस बात का अहसास हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। और, ठीक इसी पल आपको भी यह अहसास हुआ कि केक के बीच में कार्ड बोर्ड है, जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई। मैं इतनी जोर से हंसी थी कि बोल भी नहीं पा रही थी।' इस वीडियो में मेलिंडा लगातार हंसती नजर आ रही हैं और बिल गेट्स केक काट रहे हैं। इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 12 हजार लाइक्स मिले हैं। इस पर सैकड़ों लोगों ने कमेंट भी किए हैं।

बिल गेट्स ने ट्वीट का जवाब दिया

ट्विटर पर भी मेलिंडा ने अपनी शादी की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने लिखा- @बिलगेट्स, शादी की सालगिरह मुबारक। 25 साल हो गए और तीन बच्चे भी। हम अभी भी इसी तरह हंस रहे हैं। इस ट्वीट पर तुरंत बिल गेट्स ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा- हैप्पी एनिवर्सिरी मेलिंडा गेट्स। मैं और 25 साल आपके साथ इसी तरह हंसते हुए गुजारना चाहता हूं। इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता।

Happy anniversary, @BillGates! Twenty-five years and three kids later, we’re still laughing this hard. pic.twitter.com/ZPw2crmw6i