Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 06:23 PM IST

बीजिंग. कोरोनावायरस का इलाज कर रहे डॉक्टर भी अब इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ताजा मामला वुहान का है। यहां के फेफड़ों के अस्पताल की आईसीयू इंचार्ज और उनका पूरा परिवार कोरोनावायरस से संक्रमित हो गया है। इससे जुड़ा एक वीडियो शुक्रवार को सामने आया। इसमें वुहान के एक अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हू मिंग इंटरव्यू के दौरान भावुक नजर आए।

जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मेरे पास साथी महिला डॉक्टर का फोन आया है, जो खुद अस्पताल के दूसरे आईसीयू की इंचार्ज हैं। लेकिन, कोरोनोवायरस के संपर्क में आए मरीजों का इलाज करते-करते खुद भी इससे संक्रमित हो गईं। वे ही नहीं, उनकी मां और पति भी वायरस से संक्रमित हो गए हैं। सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। उनके कई रिश्तेदार भी बीमार हैं।

Dr. Hu Ming, director of ICU at #Wuhan Pulmonary Hospital, received a phone call in an interview and wept silently: the director of another ICU was diagnosed with #coronavirus infection after treating many infected patients. Her whole family are in ICU now, no one is spared. pic.twitter.com/NgtmGbqynp