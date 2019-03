Dainik Bhaskar Mar 08, 2019, 12:25 PM IST

एक समझदार जीवनसाथी की संगिनी बनते ही, एक चुलबुले शिशु की माँ बनने का ख्वाब भी आँखों में समाने लगता है। लेकिन क्या आप यह जानती हैं की गर्भ धारण करने से पहले भी आपको कुछ अहम तैयारी करनी चाहिए?

सलाह: प्रेग्नेंट होने से पहले करें तैयारी

सफल दाम्पत्य जीवन का अगला पड़ाव एक स्वस्थ और सुखी परिवार का पालन करना माना जाता है। इसके लिए अगर आपने अपने जीवनसाथी के साथ मातृत्व सुख उठाने का निश्चय कर लिया है तो गर्भधारण से पूर्व कुछ आवश्यक कार्य भी कर लें। (what to do before trying to conceive)