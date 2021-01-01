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आज का जीवन मंत्र:जब कोई अच्छी बात जीवन में उतारनी हो तो सबसे पहले अहंकार को छोड़ देना चाहिए

39 मिनट पहलेलेखक: पं. विजयशंकर मेहता
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कहानी - गौतम बुद्ध के शिष्य कई बार ऐसे प्रश्न पूछते थे जो बुद्ध की जीवन शैली से संबंधित होते थे। बुद्ध प्रश्नों के उत्तर के साथ एक बड़ा संदेश दे देते थे।

एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, 'आप जब प्रवचन देते हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं। क्या ये भेद नहीं है? ऐसा अंतर क्यों किया जाता है? क्या आप महात्मा हैं इसलिए, क्या सुनने वाले छोटे हैं?'

बुद्ध ने आनंद से कहा, 'आनंद ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है?'

आनंद बोला, 'हां, मैंने झरने से पानी पिया है।'

बुद्ध ने पूछा, 'तुमने पानी कैसे पिया?'

आनंद ने कहा, 'झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया।'

बुद्ध बोले, 'तुम्हें तुम्हारी बात का उत्तर मिल गया। अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़े रहना पड़ेगा। जो सत्संग, कथा या प्रवचन होता है, उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वाले को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में जो विनम्रता आती है, वही हमें अच्छी बातों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है। बात छोटे-बड़े की नहीं है, बात उस मानसिकता की है, जिससे कोई अच्छा विचार ग्रहण किया जाता है।'

सीख- अगर कोई अच्छी बात जीवन में उतारना है तो सबसे पहले अहंकार छोड़ देना चाहिए। जिससे भी अच्छी बात सुन रहे हैं, उसके लिए मन में मान-सम्मान का भाव होना चाहिए। विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है।

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