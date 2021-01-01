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आज का जीवन मंत्र:समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन परिवार की जरूरतों का भी ध्यान जरूर रखें

2 घंटे पहलेलेखक: पं. विजयशंकर मेहता
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कहानी - स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वे इसे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे थे। इसके लिए स्वामीजी लोगों से दान भी लेते थे, ताकि समाज सेवा के काम आसानी से किए जा सकें।

एक दिन दयानंद सरस्वती के पास एक व्यक्ति आया और बोला, 'स्वामीजी मैं आर्य समाज के लिए दस हजार रुपए दान करना चाहता हूं।' उस समय दस हजार रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी।

स्वामीजी ने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर स्वामीजी ने उससे पूछा, 'भाई तुम करते क्या हो?'

व्यक्ति बोला, 'मेरी एक दुकान है।'

स्वामीजी ने पूछा, 'क्या दुकान से इतना कमा लेते हो?'

उस व्यक्ति ने कहा, 'नहीं, मैं दुकान बेचकर ये दान करना चाहता हूं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं और मेरा भी समाज सेवा करने का मन है।'

स्वामीजी ने पूछा, 'तुम्हारे घर में कौन-कौन है, कितने लोग कमाने वाले हैं और सभी की कमाई का जरिया क्या है?'

व्यक्ति ने बताया, 'मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं। हमारी कमाई का जरिया ये दुकान ही है। मैं अकेला ही कमाने वाला सदस्य हूं।'

ये बातें सुनकर स्वामीजी ने कहा, 'देखो भाई, एक धर्म की सेवा के लिए दूसरे धर्म का अंग काटना पाप है। समाज सेवा की तरह ही परिवार का पालन करना भी एक धर्म ही है। तुम्हारा पहला धर्म घर-परिवार का पालन करना है। बच्चों की पढ़ाई करवाना है। आमदनी का साधन केवल दुकान है। दुकान बेचकर समाज सेवा करोगे तो घर कैसे चलेगा? मैं तुमसे दान जरूर लूंगा, लेकिन तुम्हारी हैसियत के हिसाब से।'

स्वामीजी ने उस व्यक्ति से दान में सौ रुपए लिए और उसे वापस भेज दिया।

सीख - स्वामी दयानंद सरस्वती का आचरण हमें ये समझा रहा है कि कभी भी एक धर्म के लिए दूसरे धर्म की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। समाज सेवा और परिवार का पालन करना, ये दोनों ही धर्म हैं। आज दान देने वाले और दान लेने वाले, दोनों ही काफी अधिक हैं, लेकिन हमें परिवार के सुख-दुख की परवाह किए बिना बहुत ज्यादा दान करने से बचना चाहिए। समाज सेवा भी सोच-समझकर करनी चाहिए। दान लेने वाले लोगों को भी किसी से इतना ज्यादा दान नहीं लेना चाहिए कि दानदाता के व्यक्तिगत जीवन में पैसों की कमी आ जाए।

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