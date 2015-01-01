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चाणक्य नीति:जिसका जीवन साथी सुख-दुख में हर पल साथ रहता है, जो अभावों में भी संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग यहीं है

37 मिनट पहले
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  • जानिए आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियां, जिन्हें अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं

आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को सुखी और सफल बनाने की नीतियां बताई हैं। आज भी ये नीतियां अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। चाणक्य का जन्म पाटलिपुत्र में 375 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय बिहार के पटना शहर को ही पाटलिपुत्र कहा जाता था।

उस समय भारत अलग-अलग राज्यों में बंटा हुआ था। तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से खंड-खंड में बंटे भारत को अखंड भारत बनाया। चाणक्य अर्थशास्त्र और राजनीति के आचार्य थे। वे तक्षशिला में आचार्य थे। इनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व हुई थी।

जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियां, जिन्हें अपनाने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं...

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