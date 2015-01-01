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पूजा-पाठ:दीपावली पर लक्ष्मीजी की तस्वीर के साथ ही चरण चिह्न, श्रीयंत्र, कुबेरदेव की मूर्ति भी रखनी चाहिए

9 मिनट पहले
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  • देवी लक्ष्मी की पूजा में कौन-कौन सी चीजें खासतौर पर रखनी चाहिए

शनिवार, 14 नवंबर को दीपावली है और इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस दिन किए गए दान, हवन, पूजन का फल शीघ्र मिलता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा के अनुसार जानिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजा करते समय कौन-कौन सी चीजें अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए।

महालक्ष्मी की तस्वीर

दीपावली पर लक्ष्मीजी की ऐसी फोटो खरीदें, जिसमें वे भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी हैं। इस तस्वीर की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है।

चरण चिह्न

मां लक्ष्मी के चांदी से चरण चिह्न खरीदना चाहिए। इसे लक्ष्मी पूजा में रखें और इसके बाद घर की तिजोरी में रखना चाहिए।

श्रीयंत्र

श्रीयंत्र देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए।

कुबेर मूर्ति

कुबेर धन के देवता और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इनकी प्रतिमा घर की उत्तर दिशा में रखनी चाहिए।

दक्षिणावर्ती शंख

विष्णुजी और महालक्ष्मी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का महत्व काफी अधिक है। दीपावली पर शंख खरीदें और इस शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर विष्णु-लक्ष्मी का अभिषेक करें।

मोती शंख

ये एक दुर्लभ शंख है। दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। दीपावली पर मोती शंख खरीदें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रखें।

पारे से बनी लक्ष्मी प्रतिमा

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए पारे से बनी लक्ष्मी प्रतिमा बहुत शुभ मानी गई है। दीपावली पर पारद लक्ष्मी की मूर्ति खरीदनी चाहिए।

पीली कौड़ी

लक्ष्मीजी समुद्र से प्रकट हुई थीं और कौड़ी भी समुद्र से ही मिलती है। इसी वजह से लक्ष्मी पूजा में पीली कौड़ियां रखने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है।

कमल गट्टा

देवी लक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल रखना अनिवार्य है। कमल के पौधे से कमल गट्टा भी मिलता है। कमल गट्टे से बनी माला से लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपावली पर कमल गट्टे की माला भी खरीद सकते हैं।

लघु नारियल

आम नारियल से थोड़ा छोटा होता है लघु नारियल। दीपावली पर इस नारियल की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं।

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