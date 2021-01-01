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फरवरी के शुभ मुहूर्त:इस महीने प्रॉपर्टी में निवेश के लिए 8 और वाहन-मशीनरी खरीदी के लिए रहेंगे 7 शुभ मुहूर्त

2 घंटे पहले
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  • इस महीने गुरु और शुक्र तारा अस्त होने से पंचांग में नहीं दिया कोई शुभ लग्न, लेकिन कुछ जगहों पर वसंत पंचमी पर हो सकती है शादियां

फरवरी में प्रॉपर्टी खरीदारी और रियल एस्टेट में निवेश के लिए 8 शुभ मुहूर्त हैं। वाहन और मशीनरी की खरीदी के लिए 7 दिन शुभ रहेंगे। वहीं, मुंडन संस्कार के लिए 3 और सगाई के लिए पंचांग में 20 मुहूर्त बताए गए हैं। इस महीने में गुरु और शुक्र तारा अस्त होने से शादी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिया गया है। लेकिन, देश के कुछ हिस्सों में वसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर शादियां हो सकती हैं। इनके अलावा तिथि-वार और ग्रह-नक्षत्रों से मिलकर 8 दिन शुभ संयोग बनेंगे। काशी के ज्योतिषाचार्य पं. गणेश मिश्र बताते हैं कि इनमें हर तरह की खरीदारी, लेन-देन, निवेश और नए कामों की शुरुआत की जा सकती है। कुल मिलाकर इस महीने में 20 दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे।

फरवरी में तिथि, वार और नक्षत्र से मिलकर बन रहे हैं 13 शुभ योग

इस महीने 6 सर्वार्थसिद्धि, 3 अमृतसिद्धि, 3 दिन त्रिपुष्कर योग और एक गुरुपुष्य संयोग बन रहा है। इन शुभ संयोगों में हर तरह की खरीदारी, लेन-देन, निवेश और नए काम की शुरुआत की जा सकती है।
इस महीने 6 सर्वार्थसिद्धि, 3 अमृतसिद्धि, 3 दिन त्रिपुष्कर योग और एक गुरुपुष्य संयोग बन रहा है। इन शुभ संयोगों में हर तरह की खरीदारी, लेन-देन, निवेश और नए काम की शुरुआत की जा सकती है।

इस महीने प्रॉपर्टी खरीदी और रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए 8 शुभ मुहूर्त हैं:

मुंडन संस्कार के लिए इस महीने 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे:

व्हीकल या किसी तरह की मशीनरी खरीदने के लिए इस महीने 7 विशेष शुभ मुहूर्त रहेंगे:

फरवरी में गुरु और शुक्र तारा अस्त रहने से विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन इस महीने सगाई के लिए 16 शुभ मुहूर्त आ रहे हैं:

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