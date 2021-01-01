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उत्तराखंड:मां पर्णखंडेश्वरी मंदिर, यहीं देवी पार्वती ने शिवजी से विवाह के लिए किया था तप

2 घंटे पहले
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  • बद्रीनाथ के पास ही स्थित है देवी पार्वती का प्राचीन मंदिर, स्कंदपुराण में है इस मंदिर की कथा

उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास ही देवी पार्वती का एक प्राचीन मंदिर है। इसका नाम मां पर्णखंडेश्वरी मंदिर है। ये मंदिर जोशीमठ नगर से 5 किलोमीटर की दूर स्थित है। बद्रीनाथ यात्रा के रास्ते में जोशीमठ से पहले इस मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। इस मंदिर के बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है।

बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल के अनुसार पुराने समय में देवी सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद आदिशक्ति ने हिमालय और मैना देवी के यहां पुत्री के रूप में जन्म लिया था। कन्या का नाम पार्वती रखा गया था। देवी पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तप किया था।

यत्र पूर्वं महादेवी तपः परममास्थिता।

पर्णखण्डाशना भूत्वा बहुवर्षसहस्त्रकम्।।

(स्कंदपुराण, केदारखंड, अध्याय 58, श्लोक 36)

इस श्लोक के अनुसार इसी स्थान पर देवी ने बैठकर के सहस्त्रवर्षों तक भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप किया जिसे आज माँ पर्णखंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है।

तदारभ्य महत्पुण्यं बभूव वरवर्णिनि।

पर्णखण्डाशना देवी जाता दैवतपूजिता।।

(स्कंदपुराण, केदारखंड, अध्याय 58, श्लोक 37)

तपस्या के पहले चरण में पार्वती ने पत्ते खाकर तप किया। इसलिए उनका एक नाम पर्णखंडेश्वरी पड़ा। तपस्या के अंतिम चरणों में देवी पार्वती ने पत्तों को आहार के रूप में लेना भी बंद कर दिया, तब देवी का नाम अपर्णा पड़ा है। उसी समय से देवी पार्वती की इस स्थान पर पर्णखंडेश्वरी के रूप में पूजा की जाती है।

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