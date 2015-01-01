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मोटिवेशनल कोट्स:बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, लेकिन सफल लोग अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं

13 मिनट पहलेलेखक: पं. विजयशंकर मेहता
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  • सकारात्मक सोच के साथ शुरू किए गए काम में सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं होती हैं, इसीलिए नकारात्मकता से बचें

मुश्किल से मुश्किल काम भी सरलता से पूरा हो सकता है, अगर हमारी सोच सकारात्मक रहेगी। अगर विचारों में नकारात्मकता रहेगी तो छोटा सा काम भी बहुत कठिन लगेगी और उसे पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत मोटिवेशनल विचारों के साथ करने से, हमारी सोच दिनभर सकारात्मक रह सकती है।

जानिए ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोट्स...

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पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

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