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कोट्स:अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पुराने योजनाओं को अपनाने से अच्छा है नई योजनाओं पर काम करें

27 मिनट पहले
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  • जिन लोगों की सोच सकारात्मक होती है, वे मुश्किल कामों में भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं

काम कोई सा भी हो, सकारात्मक सोच के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना बहुत जरूरी है। धैर्य के बिना बने-बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अगर किसी काम में असफलता मिलती है तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। नई योजनाओं के साथ काम में आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं।

यहां जानिए ऐसे कुछ और कोट्स...

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