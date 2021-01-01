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कोट्स:गुस्सा, घमंड, गलत काम, अति उत्साह, स्वार्थ जैसी बुराइयों से दूर रहेंगे तो जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी

42 मिनट पहले
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  • अच्छी बातें सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं, जीवन में उतारने के बाद फायदा पहुंचाती हैं

अच्छी बातें हमें तब तक लाभ नहीं पहुंचा सकती हैं, जब तक कि हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं है। सिर्फ पढ़ने या सुनने से लाभ नहीं मिलता है। किसी भी काम की शुरुआत सकारात्मकता के साथ की जाए तो उसमें कामयाबी मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। यहां जानिए कुछ ऐसे कोट्स, जिन्हें अपनाने से कई समस्याएं दूर हो सकती हैं...

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