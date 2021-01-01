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कोट्स:आलसी लोगों की दो निशानियां होती हैं, किसी काम की शुरुआत ही नहीं करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना

2 घंटे पहले
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  • सकारात्मक विचारों की वजह से दैनिक जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं

जो लोग अपने काम समय पर करते हैं, एक-एक पल का उपयोग सही दिशा में करते हैं, वे हर काम में सफलता के साथ ही मान-सम्मान भी मिलता है। जबकि जो लोग आलसी होते हैं, वे हर काम को टालते रहते हैं। इस वजह से कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। ये लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करता है जो काम नहीं करते हैं। इसीलिए कर्म करते रहना चाहिए।

यहां जानिए ऐसे ही कुछ और विचार...

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